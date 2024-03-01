Групповой безвизовый туробмен между Россией и Индией может начаться в третьем квартале

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков выразил надежду, что в первом квартале удастся получить согласие от Нью-Дели

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первые поездки в рамках группового безвизового туристического обмена между Россией и Индией могут состояться уже в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Надеемся, что в первом квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на третий квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок поедут в Россию и мы сможем к ним ездить без виз", - сказал он.

Вахруков отметил, что представители Минэкономразвития в феврале посетили международную туристическую выставку SATTE в Дели для продвижения соглашения о групповых безвизовых турпоездках, где провели встречу с уполномоченными министерствами Индии. "Там своя специфика ведения международных дел, но, тем не менее, в этом году рассчитываем на запуск безвиза", - объяснил он.

Полная версия интервью будет опубликована в 09:00 мск.