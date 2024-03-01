Эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров перед 8 марта

Число киберпреступлений растет на треть перед гендерными праздниками, отметил глава направления осведомленности о борьбе с угрозами ИБ-компании МТС RED Илья Одинцов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Каждый год перед гендерными праздниками число киберпреступлений увеличивается на треть - хакеры активно ведут свою работу в период возрастающих покупок, например, перед 8 марта. В связи с этим важно соблюдать киберграмотность, рассказал ТАСС глава направления осведомленности о борьбе с угрозами ИБ-компании МТС RED Илья Одинцов и дал пять рекомендаций.

Во-первых, если человеку звонят, упоминая деньги или силовые структуры, необходимо обязательно подтверждать личность звонящего. "Напишите родственнику, перезвоните сами в банк, попросите прислать повестку, если вам звонят "из полиции", - говорит Одинцов.

Важно проверять, готов ли человек и его родственники к стандартным мошенническим уловкам. Для этого можно почитать о схемах, которыми пользуются мошенники для обмана, разыграть "сценку" с родными и обсудить, как правильно действовать в случае подозрений.

Нужно помнить, что стать целью может любой. "И вероятность атаки не зависит от того, насколько вы состоятельны. Нет денег на счету - мошенники постараются взять кредит или завладеть вашей учетной записью и с жалостливой историей попросить денег по всей вашей базе контактов", - предупреждает эксперт.

Также необходимо устанавливать сложные пароли. Как говорит Одинцов, восьмизначный пароль сейчас можно получить за пять минут, затратив всего несколько долларов на облачные мощности.

Но и сложный пароль не гарантирует полную защиту, поэтому нужна многофакторная аутентификация. "Даже если ваш пароль станет известен злоумышленникам, они не смогут получить контроль над аккаунтом, не имея доступа к вашему телефону, - поясняет Одинцов. - Важные для жизни сервисы, такие как "Госуслуги", уже просто не дают доступ пользователю без многофакторной аутентификации, и в 2024 году таких решений будет становиться все больше".