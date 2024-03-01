Одесситам предлагают бежать за границу "тайными тропами", где их ловят пограничники

Представитель пророссийского подполья в Одессе рассказал, что одесские пограничники ежедневно ловят на границе с Молдавией по 10-15 человек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Одесские пограничники ежедневно ловят на границе с Молдавией по 10-15 человек. Как рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья в Одессе, мужчинам предлагают сбежать в соседнюю страну за $4-5 тыс. по "тайным тропам", где их поджидают пограничники.

"Каждый день приходят новости, что 10-15 человек поймали на границе. Мужчины бегут в Молдавию. Им предлагают якобы тайные тропы за $4-5 тыс. Естественно, по предоплате - привозят к границе, показывают направление, а дальше их ловят пограничники", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что впоследствии мужчин привлекают к административному наказанию, выдают повестки.

"Пацаны уже без денег возвращаются паковать чемоданы. Тут вообще уже мексиканская граница какая-то", - отметил подпольщик, добавив, что в целом в городе обстановка стабильно напряженная.