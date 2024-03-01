В Новосибирской области прозвучат сигналы электросирен и системы оповещения

Плановую проверку запланировали на 6 марта

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Плановая проверка готовности системы оповещения населения состоится в Новосибирской области 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"6 марта в 10:40 (06:40 мск) по местному времени сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Проведение проверки готовности системы оповещения населения Новосибирской области пройдет с прерыванием вещательных программ телерадиоканалов и станций путем замещения их сигналом гражданской обороны", - говорится в сообщении.

Проверка проводится в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Жителям рекомендуется соблюдать спокойствие и не проявлять паники.