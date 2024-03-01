Эксперты заявили, что обязательная маркировка оленей позволит развить оленеводство в РФ

Изменения также коснутся традиционной хозяйственной деятельности сразу 15 коренных малочисленных народов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обязательное маркирование оленей, разводимых на оленеводческих предприятиях, позволит не только вести их учет, но и прогнозировать поступающие на рынки объемы мяса, ценных для фармацевтики оленьих шкур и рогов, а также отделить оленьи этноподворья от полноценных коммерческих предприятий. Это будет способствовать развитию оленеводства в России, такое мнение выразили ТАСС эксперты, ученые и представители коренных малочисленных народов (КМН).

Обязательная маркировка и учет сельскохозяйственных животных введены в России с сентября 2023 года. С 1 марта 2024 года эти требования вступили в силу и коснулись крупного и мелкого рогатого скота, сельхозптиц, свиней, лошадей, верблюдов, оленей, кроликов, пчел и пушных зверей. Маркировка присваивает животному или группе животных уникальный идентификатор, который действителен в течение всей жизни.

По данным Росстата, в 2022 году в РФ насчитывалось около 1,6 млн оленей, большая часть поголовья домашних оленей сосредоточена в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском округах, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае - более 80% животных. Новую систему учета и маркирования оленей необходимо создать до 1 сентября 2025 года на оленеводческих предприятиях и до 1 сентября 2026 года в личных подсобных хозяйствах. Изменения также коснутся традиционной хозяйственной деятельности сразу 15 коренных малочисленных народов.

Маркировка - это развитие оленеводства

Как рассказал вице-президент по правовым вопросам Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНССиДВ) РФ Сергей Сизоненко, после долгих споров представители коренных малочисленных народов пришли к общему мнению, что новая система окажет положительное влияние на развитие оленеводства в РФ. "Новый учет даст государству и регионам точное понимание объемов потерь, которые ежегодно несут оленеводы, а также сколько молодых рогов, то есть пантового сырья, есть в стране, забой оленей на мясо покажет, сколько вместе с мясом должно поступать на рынок не менее ценных продуктов - оленьих шкур и волоса, рогов и целого ряда позиций сырья для фармацевтической промышленности", - сказал Сизоненко.

Отсутствие единой системы учета - одна из главных проблем для оленеводческих хозяйств, считает директор научно-исследовательского института "Востокгосплан" Михаил Кузнецов. "Сейчас наша задача, чтобы были тщательно разработаны все формы подтверждения убыли стада и списания погибших или потерявшихся особей, чтобы это не создавало проблем оленеводам и не заставляло их заниматься приписками. Новая система учета направлена и на решение этих проблем. Оленьих "мертвых душ" появляться не должно", - сказал Кузнецов.

Еще одним плюсом обязательной маркировки может стать выделение из общей массы личных подсобных хозяйств. "Оленеводство до сих пор объединяло две принципиально разных формации: товарное производство мяса и этноподворья, в которых живут до 10-15 особей. Новая система учета позволит выделить реальные производственные комплексы и оказывать целевую поддержку для них как для предприятий производственной сферы, а этноподворьям - на сохранение традиционной деятельности коренных народов", - такое мнение высказала руководитель Московской Арктической библиотеки №77 Олеся Полунина.

По заявлениям экспертов, оленеводы в разных регионах России, с которыми они пообщались, готовы к новой системе маркировки оленей, считают сроки ее введения вполне комфортными и, несмотря на то, что маркировка особей должна осуществляться владельцами за их счет, понимают, что это даст толчок для развития оленеводства в РФ.