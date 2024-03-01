Эксперт: возможность пересдачи ЕГЭ в тот же год повысит качество приема в вузы

Проректор Московского политехнического университета по учебной работе Гюзель Шарипзянова считает, что эта мера не создаст дополнительных трудностей или усложнения процедур приема в университеты

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Появление возможности пересдавать один предмет ЕГЭ в тот же год способствует повышению конкурсного балла абитуриента и улучшит качество приема в вузы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала проректор Московского политехнического университета по учебной работе Гюзель Шарипзянова.

"Экзамен - это стрессовая ситуация, его результат зависит не только от знаний сдающего, но и от его умения адаптироваться к этой ситуации. Появление возможности пересдачи ЕГЭ может повысить конкурсный балл поступающего и в итоге привести к улучшению качества приема", - сказала она.

По мнению Шарипзяновой, эта мера не создаст дополнительных трудностей или усложнения процедур приема в вузы.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что такой механизм нужно реализовать уже в 2024 году, и он будет касаться всех предметов. В Рособрнадзоре в свою очередь отметили, что готовы внести соответствующие изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки.