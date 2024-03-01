Пассажиры метро Москвы совершили более 340 млн поездок по БКЛ за год

Мэр города Сергей Собянин отметил, что по будням Большой кольцевой линией пользуются свыше 1,3 млн человек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/ Более 340 млн поездок совершили пассажиры московского метрополитена по Большой кольцевой линии (БКЛ) за первый год ее работы. По будням линией пользуются более 1,3 млн пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге

"Сегодня, как это и бывает с удачными проектами, кажется, что БКЛ была всегда. В первый год москвичи совершили по ней более 340 млн поездок. А сейчас по будням ей пользуются более 1,3 млн человек", - написал мэр.

Он отметил, что благодаря БКЛ в Москве появились новые маршруты, которые позволяют жителям добираться быстрее, экономя до 45 минут в день на дороге.

Свыше 10% поездок на Большой кольцевой линии совершили новые пассажиры, которые раньше не использовали городской транспорт. Теперь им удобнее воспользоваться метрополитеном, чем машиной или такси, добавил он.

БКЛ спроектировали так, чтобы по максимуму разгрузить Кольцевую линию метро и центральные участки радиальных линий. "Разгрузка на участках метро составила около 23%. А это значит - больше свободных мест и личного пространства для миллионов людей, которые ежедневно спускаются в метро", - подчеркнул Собянин. Мэр также добавил, что новая линия дала импульс развитию прилегающих территорий. С 2013 по 2030 год общий объем частных инвестиций в строительство технопарков, офисных и торговых центров, кварталов современного жилья возле БКЛ составит около 5,2 трлн рублей.