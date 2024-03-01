Пророссийские подпольщики Одессы сообщили, что сами ликвидируют националистов

Представитель подполья отметил, что изначально было непросто покрыть весь регион сетью информаторов, однако эта проблема решается

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пророссийские подпольщики Одессы изучают и передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья.

"Чтобы не потерять Одессу до освобождения - мы и работаем. Как можем пытаемся передавать дислокацию и передвижения ВСУ. Кроме того, могу сказать, что некоторых нацистов нам удалось, скажем так, "приземлить". Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет", - рассказал он.

В то же время представитель подполья отметил, что партизаны столкнулись с проблемой размера региона. По его словам, изначально было непросто покрыть весь регион сетью информаторов, однако эта проблема решается.