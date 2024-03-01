Стартовал набор участников на новую "Битву роботов"

Призовой фонд турнира составит 6 млн рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новый набор участников на международный чемпионат "Битва роботов" начался с 1 марта. Об этом говорится в сообщении, распространенным порталом "Госуслуг".

"Открыт прием заявок на участие в международном чемпионате "Битва роботов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что призовой фонд турнира в этом году составит 6 млн рублей, а соревнования будут проходить в двух категориях: "Битва мини-роботов" для детей в возрасте 10-17 лет с машинами весом до 1,5 кг и "Битва роботов" с машинами весом до 110 кг.

"Битва роботов" - спортивно-технический турнир, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. "Битва роботов" вошла в состав спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира "Игры будущего".