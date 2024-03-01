Объем воды в водохранилищах Крыма к 1 марта увеличился до 204 млн кубометров

Его росту способствовала аномально теплая погода

ТАСС, 1 марта. Суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек Крыма, составил 204 млн кубометров к 1 марта, что почти на 4 млн кубометров больше, чем месяц назад. Увеличению объема способствовала аномально теплая погода, сообщили на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В феврале председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что все водохранилища Крыма, которые формируются за счет осадков, заполнены на 100%, что полностью обеспечивает полуостров водой и превышает показатели 2023 года. В январе в правительстве Крыма заявляли, что после прошедших на полуострове снегопадов и дождей объем запасов воды в водохранилищах полуострова вырос на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 204.224 млн.м3, что на 3.824 млн.м3 больше, чем месяц назад. <...> Аномально теплая погода способствовала таянию остатков снега в горных районах, благодаря чему в бассейнах рек северного предгорья поддерживалась повышенная водность. Особенно высокой она оказалась в средних и нижних течениях основных рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу за счет сбросов воды из расположенных в верховьях водохранилищ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега. По сравнению с январем и декабрем, в феврале в речных бассейнах количество выпавших осадков было в 2,5-3 раза меньше и они носили локальный характер.

В бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток.