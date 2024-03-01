В Москве начался прием заявок на третий поток программы "Академия инноваторов"

Возрастной порог участников программы снизили до 14 лет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Прием заявок на третий поток программы поддержки технологических проектов "Академия инноваторов" начался в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Начинается прием заявок на третий поток программы "Академия инноваторов". Она предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов, а также доступ к заказчикам и инвесторам", - написал мэр.

Он напомнил, что "Академия инноваторов" была запущена в 2021 году, в 2023 году ее обновили. Теперь, по словам мэра, это непрерывная программа развития проектов, в которую можно войти на любом этапе. Были также сняты ограничения на прием заявок по отраслям, возрастной порог участников снижен до 14 лет. "Учиться могут не только москвичи, но и предприниматели со всей России. Самые активные регионы - Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область", - добавил мэр.

Собянин также отметил, что со старта обновленной программы было создано более 70 технологических компаний, более 50 проектов вышли на первые продажи, а 30 участников запустили тестирование своих разработок на площадках города и бизнеса.

Ознакомиться с условиями программы и подать заявку можно на сайте проекта Агентства инноваций Москвы.