ВККС объявила конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России

Заявки от претендентов принимают до 22 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила об открытии конкурса на замещение должности председателя Верховного суда России.

"В соответствии с Законом <…> "О статусе судей в Российской Федерации" Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ВККС.

Заявки от претендентов принимаются до 22 марта этого года. Возглавлявший 34 года Верховный суд России Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Накануне ВККС прекратила его полномочия в связи со смертью.

В соответствие с законом о статусе судей претенденты вправе сдать квалификационный экзамен на должность судьи, если соответствуют требованиям закона - для кандидатов на должность судей в Верховном суде это возраст не менее 35 лет и стаж работы в юриспруденции не менее 10 лет, наличие высшего юридического образования. Без прохождения квалификационного экзамена подать заявление о рекомендации на вакантную должность могут действующие судьи и судьи, пребывающие в отставке не более трех лет, а также граждане, которые имеют ученую степень кандидата или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации".

Квалификационная коллегия проводит проверку достоверности представленных кандидатом сведений о себе и принимает решение о рекомендации либо в отказе в рекомендации кандидату. Положительное заключение ВККС РФ является одним из условий назначения Советом Федерации по представлению президента РФ председателя Верховного суда на шестилетний срок.