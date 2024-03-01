Минздрав координирует медсопровождение Всемирного фестиваля молодежи

Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов отметил, что общее количество медицинского персонала при двухсменной работе - более 1 тыс. человек, также задействованы 100 волонтеров-медиков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ координирует медицинское сопровождение Всемирного фестиваля молодежи, на объектах мероприятия, в частности, задействовали 10 медпунктов. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации осуществляется координация медицинского сопровождения Всемирного фестиваля молодежи - 2024 в городе Сочи. На объектах фестиваля с учетом резерва задействованы 10 медицинских пунктов, 15 мобильных медицинских бригад, 21 бригада скорой медицинской помощи в периметре и 8 бригад СМП вне периметра для обеспечения аэропорта, железнодорожных вокзалов, гостиниц для аккредитованных лиц", - сказал он.

Общее количество медицинского персонала при двухсменной работе - более 1 тыс. человек, также задействованы 100 волонтеров-медиков, добавил Кузнецов. Также приведены в готовность семь уполномоченных медицинских организаций, создан резерв коек. Кроме того, с 28 февраля представители центрального аппарата Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф приступили к очному дежурству в ситуационном центре, уточнил помощник министра.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.