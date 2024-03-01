Чернышенко: капремонт 800 общежитий вузов улучшит условия проживания 250 тыс. студентов

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию ранее заявил, что на это выделят дополнительно 124 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Реализация поручения президента РФ Владимира Путина о ремонте 800 общежитий вузов и университетов позволит улучшить условия проживания примерно 250 тыс. студентов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Капитальный ремонт не менее 800 общежитий - а это примерно 250 тыс. наших студентов улучшат свои жилищные возможности", - сказал он.

Чернышенко также прокомментировал поручение Путина о расширении программы создания университетских кампусов. "Это принесет в подготовку наших кадров дополнительно, я думаю, еще не менее 1,5 трлн рублей", - указал вице-премьер.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что власти в предстоящие шесть лет проведут капитальный ремонт 800 общежитий вузов и университетов, на это будет выделено дополнительно 124 млрд рублей.