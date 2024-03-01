В Москве выпустили тематические проездные ко Всемирному фестивалю молодежи

"Единые" с фирменным знаком фестиваля можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Билеты "Единые" с фирменным знаком Всемирного фестиваля молодежи выпустили в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Единые" ко Всемирному фестивалю молодежи уже в продаже. Мы украсили билеты фирменным знаком фестиваля, а на обратной стороне поместили девиз праздника: "Начнем будущее вместе", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, купить тематические "Единые" можно в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.