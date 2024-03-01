Крупнейший оператор связи на Тайване подозревает утечку конфиденциальных данных

По данным СМИ, хакеры получили конфиденциальные данные и официальные документы, связанные с вооруженными силами, внешнеполитическим ведомством, береговой охраной острова и другими важными структурами в области безопасности

ГОНКОНГ, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейший на Тайване оператор связи Chunghwa Telecom подозревает утечку конфиденциальных данных, связанных со структурами безопасности острова. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Как указывается в материале, Chunghwa Telecom подозревает, что произошла утечка данных, и конфиденциальные документы, связанные с важными структурами в сфере безопасности острова, были проданы хакерам в даркнете. Отмечается, что речь идет о 1,7 TB данных.

Как пишет агентство со ссылкой на СМИ, хакеры получили конфиденциальные данные и официальные документы, связанные с вооруженными силами, внешнеполитическим ведомством, береговой охраной острова и другими важными структурами в области безопасности.

Как отмечает агентство, оператор уже запустил соответствующие механизмы проверки и обеспечения информационной безопасности, активно ведет расследование для выяснения причин и уведомляет правительственные учреждения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.