Кабмин выделит еще 3,3 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных граждан

Закупкой препаратов будет заниматься Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское правительство в ближайшие три года дополнительно направит 3,3 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с гепатитами В и С и инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, с помощью этих средств будут закуплены противовирусные медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: велпатасвир и софосбувир, глекапревир и пибрентасвир, гразопревир и элбасвир, даклатасвир и софосбувир. Закупкой препаратов будет заниматься Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России.

Помимо этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 360 млн рублей на транспортировку в регионы лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями.

Речь идет о лекарственном обеспечении по программе 14 высокозатратных нозологий. В рамках этой программы предусмотрено обеспечение дорогостоящими медикаментами людей, страдающих гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше, гипофизарным нанизмом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемолитико-уремическим синдромом, рассеянным склерозом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Закупкой препаратов для людей, страдающих такими заболеваниями, также займется центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Лекарства будут доставлять в региональные аптеки и выдавать пациентам бесплатно по рецепту.

Средства, предусмотренные подписанными распоряжениями, будут выделены из федерального бюджета.