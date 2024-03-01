Для 50 тыс. детей с сахарным диабетом I типа закупили глюкометры

Закупка прошла в рамках проекта "Борьба с сахарным диабетом"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Средства для непрерывного мониторинга глюкозы по федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом" закупили для порядка 50 тыс. детей с сахарным диабетом I типа. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

"С конца 2023 года был разработан паспорт федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", которым предусмотрено обеспечение всех детей с сахарным диабетом I типа средствами для непрерывного мониторинга глюкозы. И порядка 50 тыс. таких детей - для них уже закуплены соответствующие медицинские изделия, предусмотрены средства", - сказала Котова на пленарном заседании Конгресса педиатров России.

Как сообщил в сентябре 2023 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в России зарегистрированы около 165 препаратов для лечения сахарного диабета I и II типа. Половина из них - отечественного производства.