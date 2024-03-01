В Печоре закрыли все школы на карантин из-за смертельного случая от менингита

Ограничения будут действовать с 1 по 5 марта

СЫКТЫВКАР, 1 марта. /ТАСС/. Карантин объявлен в Печорском районе Республики Коми из-за одного смертельного случая от генерализованной формы менингококковой инфекции. Карантин введен во всех школах района с 1 по 5 марта, до 10 марта запрещены мероприятия в закрытых помещениях, сообщила администрация муниципалитета.

"Принято решение ввести карантин во всех среднеобразовательных учреждениях муниципального района "Печора" с 1 марта по 5 марта включительно. Кроме того, по 10 марта вводится запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях в учреждениях культуры, спорта, а также дополнительного образования детей, в том числе коммерческой направленности. Введен запрет на выезды организованных групп спортивных и творческих коллективов на соревнования, конкурсы", - говорится в сообщении муниципалитета.

Дошкольные учреждения муниципалитета продолжат работу в обычном режиме с учетом введенных ограничений. "По данным Печорской ЦРБ, на сегодня все контактные лица находятся под наблюдением медицинских специалистов и получили специфическую профилактику противомикробным препаратом. Также проводится вакцинация поливалентным препаратом расширенному кругу лиц, контактировавших с заболевшим менингитом", - добавили в муниципалитете.

Как сообщили ТАСС в Минздраве Коми, в Печоре лабораторно подтвержден один смертельный случай от генерализованной менингококковой инфекции. Умер ученик 11 класса школы в поселке Кожва Печорского района.

"Лабораторно подтвердилось пять случаев типированного носительства. Все контактные находятся в удовлетворительном состоянии, все они получили необходимое лечение, препараты, кто-то уже выписан из больницы, тяжелых случаев нет. Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Сейчас организована дополнительная закупка вакцины, чтобы по эпидпоказаниям привить всех возможных контактных лиц во всем Печорском районе", - сообщили ТАСС в Минздраве региона.

По факту смерти юноши от менингококковой инфекции проводится доследственная проверка, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.