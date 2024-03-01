В Белоруссии планируют законодательно закрепить понятие "чаевые"

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам республики Андрей Ковалевский отметил, что в отношении чаевых налоговая служба "не совсем приветствует определение "дарение", поскольку дарение предусматривает безвозмездность"

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Госорганы Белоруссии ведут работу по закреплению в законодательстве понятия "чаевые", в том числе пытаются определить, кому они принадлежат и являются ли дополнительной платой. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам (МНС) республики Андрей Ковалевский.

"Знаю, что госорганы в настоящее время работают над вопросом закрепления термина "чаевые", и это действительно очень нужно и важно", - приводит его слова агентство БелТА.

Он отметил, что в отношении чаевых налоговая служба "не совсем приветствует определение "дарение", поскольку дарение предусматривает безвозмездность". "А когда вы пришли в кафе, вас обслужили, вам понравилась кухня и обслуживание, вы оставили чаевые - здесь безвозмездности не усматривается. Это ваша дополнительная плата. Но поскольку термин "чаевые" официально не закреплен, эти вопросы периодически возникают", - пояснил Ковалевский.

Начальник главного управления также указал на важность определения того, кому принадлежат оставленные чаевые. "Вы ведь оставляете их в заведении, где есть наемные работники - официанты, повара. Возникает вопрос: эти деньги принадлежат юридическому лицу - владельцу этого заведения или официанту? Это требует определения. Вопрос прорабатывается", - сказал он.