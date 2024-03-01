Католические епископы РФ перед выборами просят верующих помнить о гражданском долге

Согласно соответствующему заявлению, епископы также просят Господа направить ноги всех людей "на путь мира"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Католические епископы России в преддверии президентских выборов в стране призвали верующих исполнить гражданский долг и руководствоваться своей совестью. Об этом говорится в сообщении по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) в Листвянке (Иркутская область), информация опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

"Накануне президентских выборов в Российской Федерации епископы просят верных помнить о своем гражданском долге, руководствуясь всецело своей совестью", - говорится в сообщении, подписанном председателем ККЕР архиепископом Павлом Пецци и генеральным секретарем организации священником Штефаном Липке.

В нем также отмечается, что, обращая внимание на сложившуюся ситуацию в мире, епископы просят Господа направить ноги всех людей "на путь мира".

Голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта.