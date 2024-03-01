Мишустин отметил огромный вклад Финансового университета в развитие экономики РФ

Премьер-министр отметил важность стремления университета соответствовать требованиям времени, динамичное развитие вуза, приумножение передовых научных и педагогических идей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Финансового университета при правительстве РФ с 105-летием, отметив огромный вклад вуза в развитие экономики страны. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас со 105-летием со дня основания вуза. Легендарный университет стал одним из первых высших учебных заведений экономического и финансового образования в стране. И за эти десятилетия превратился в признанного лидера по подготовке высококвалифицированных специалистов, в том числе руководящих кадров высшего звена, кредитно-финансовых организаций и компаний. Внес огромный вклад в развитие экономики", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина добавил, что сегодня Финансовый университет - крупнейший научно-образовательный комплекс, где ведется исследовательская и экспертно-аналитическая работа, используются цифровые технологии. Вуз объединяет сеть филиалов от Санкт-Петербурга до Благовещенска. С помощью новейших методик, а также внедрения уникальных моделей обучения студенты приобретают не только глубокие знания, но и практические навыки, цифровые компетенции, осваивают будущие профессии.

Премьер отметил важность стремления университета соответствовать требованиям времени, динамичное развитие вуза, приумножение передовых научных и педагогических идей.

"За 105 лет знаменитый вуз подготовил тысячи высокопрофессиональных специалистов. Среди его выпускников - известные государственные деятели, министры финансов и председатели Центрального банка России, политики, ученые и бизнесмены. И это - заслуга вашего профессорско-преподавательского коллектива", - подчеркнул Мишустин, пожелав преподавателям, студентам и аспирантам вуза успехов, удачи, ярких открытий и достижений.

Финансовый университет при правительстве РФ 2 марта отмечает 105 лет со дня основания. В этот день в 1919 году начались занятия в Московском финансово-экономическом институте (МФЭИ), созданном с целью ускоренной подготовки большевиков-финансистов. В 2010 году вуз получил статус университета и стал называться Финансовым университетом при правительстве РФ. Университет готовит экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и политологов.