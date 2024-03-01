В Салехарде опровергли информацию о том, что Киркоров выступит на Дне оленевода

В администрации отметили, что главная цель этого праздника - сохранение и развитие национальной культуры и традиций северных народов

ТАСС, 1 марта. Филипп Киркоров и другие эстрадные исполнители не рассматриваются организаторами для участия в Дне оленевода в Салехарде, об этом сообщили в городской администрации.

"Организаторы Дня оленевода в Салехарде не рассматривали и не рассматривают варианты приглашения на мероприятие Филиппа Киркорова или других эстрадных исполнителей", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что главная цель этого праздника - сохранение и развитие национальной культуры и традиций северных народов. Мероприятия готовятся и организуются, исходя из этого принципа.

День оленевода в 2024 году в Салехарде пройдет 23-24 марта, программу мероприятий организаторы разместят ближе к дате проведения праздника.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что День оленевода в Салехарде будет вести Филипп Киркоров.