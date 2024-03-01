Делегация Лаврова в Анталье не почувствовала произошедшего землетрясения

Местные СМИ ранее сообщили о землетрясении магнитудой 3,5

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Делегация министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая этой ночью прибыла в Анталью для участия в дипломатическом форуме, не почувствовала произошедшего в республике землетрясения магнитудой 3,5, передает корреспондент ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщили о подземных толчках в Анталье. Погода в Белеке (провинция Анталья), где 1 марта открывается дипломатический форум, солнечная, ясная, без осадков, температура воздуха +16.

В 2023 году Антальский дипломатический форум не состоялся после разрушительного землетрясения в республике, унесшего жизни десятков тысяч человек.

Как информировала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров на полях мероприятия в Анталье проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ожидается еще несколько двусторонних встреч - с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым, главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, а также с королем Эсватини Мсвати III.