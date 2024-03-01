Фермеры провели внезапную демонстрацию у Триумфальной арки в Париже

Задержаны 13 человек

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Французские фермеры провели акцию протеста у Триумфальной арки в Париже в знак несогласия с экономической политикой ЕС и, в частности, с соглашениями о свободной торговле с Чили и Кенией. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Демонстрация не была согласована. По данным канала, аграрии на тракторах частично перекрыли круговое движение вокруг монумента и заблокировали съезд на Елисейские поля, разбросав тюки с сеном на главной столичной улице.

Акция, организованная ассоциацией "Сельская координация", началась около 05:00 (07:00 мск) и продлилась около двух часов. На место были направлены наряды полиции и жандармерии. 13 человек были задержаны. "Над нами смеются на европейском уровне, нам навязали соглашения о свободной торговле с Чили и Кенией, - заявил представитель ассоциации Патрик Легра в эфире телеканала. - Мы хотим заявить, что с нас хватит".

Массовые демонстрации аграриев начались во Франции в январе на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь огласил несколько предложений о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники. В результате некоторые аграрии прекратили протестовать, тогда как другие продолжили манифестации, выражая недовольство в связи со слишком медленной реализацией обещанных правительством мер.