В Пскове отслужили литию по десантникам 6-й роты, погибшим в 2000 году

Участие в мероприятии принял секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Заупокойную литию в память о псковских героях-десантниках 6-й роты, погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, отслужили в Пскове на кладбище "Орлецы-2", где похоронены герои.

Участие в мероприятии принял секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

"Каждый год мы на этом месте встречаемся и каждый год очень сложно подбирать слова. На самом деле нет таких слов, которые на толику могли бы эту боль утраты по прошествии 24 лет каким-то образом компенсировать. Компенсировать могут только дела, только память о беспримерном подвиге наших ребят. И в эти два года специальной военной операции, эта памятная дата, подвиг ваших сыновей, мужей, отцов, братьев приобрел новый и очень важный для нашей страны смысл. На подвиг бойцов нашей прославленной 6-й роты ориентируются наши сегодняшние защитники Отечества, которые с честью выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Турчак, обращаясь к родственникам погибших военнослужащих.