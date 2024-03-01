Путин отметил авторитет Финансового университета в научно-образовательном сообществе

Президент России отметил, что за прошедшие годы из стен вуза вышла блестящая когорта талантливых специалистов, известных ученых, политических и общественных деятелей, преподавателей, которые трудятся в различных отраслях экономики

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Финансового университета при правительстве РФ со 105-летним юбилеем, отметив высокий авторитет вуза в отечественном и международном научно-образовательном сообществе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 105-летием Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Богатая история вашего родного вуза, его высокий авторитет в отечественном и международном научно-образовательном сообществе - предмет особой гордости коллектива университета", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы из стен вуза вышла блестящая когорта талантливых специалистов, известных ученых, политических и общественных деятелей, преподавателей, которые трудятся в различных отраслях экономики, в финансовой, банковской сфере и бизнес-структурах, на государственном поприще. Несмотря на солидный возраст, Финансовый университет остается настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, стремящейся к профессиональным успехам молодежи. Сохраняя традиции, вуз всегда открыт для новых идей, реализации перспективных, востребованных на практике проектов и программ, добавил Путин.

"И потому диплом Финансового университета - свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, которые в полной мере позволяют выпускникам уверенно смотреть в будущее, строить успешную карьеру, служить России и нашему народу", - заключил президент, пожелав преподавателям, студентам и аспирантам вуза всего самого доброго.

Финансовый университет при правительстве РФ 2 марта отмечает 105 лет со дня основания. В этот день в 1919 году начались занятия в Московском финансово-экономическом институте (МФЭИ), созданном с целью ускоренной подготовки большевиков-финансистов. В 2010 году вуз получил статус университета и стал называться Финансовым университетом при правительстве РФ. Университет готовит экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и политологов.