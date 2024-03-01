Менделеевская олимпиада школьников по химии в 2024 году пройдет в Китае

Организаторы уже получили заявки от представителей 22 стран

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в 2024 году пройдет на базе российско-китайского университета МГУ-ППИ (Шэнчьжэнь, Китай). Организаторы уже получили заявки от представителей 22 стран, в том числе России, Австрии, Бразилии, Венгрии, Ирана и ОАЭ, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Событие организуют химический факультет МГУ и Фонд Мельниченко. 1 марта 1869 года, 155 лет назад, ученый Дмитрий Менделеев сдал в печать работу "Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве" - первую версию таблицы периодического закона (17 февраля по старому стилю). Близкий к современному вариант системы элементов и окончательную формулировку периодического закона исследователь представил в 1871 году.

"Организационный комитет 58-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии объявил территориальную площадку и <…> даты проведения соревнований в 2024 году. Крупнейший турнир юных химиков состоится в <...> Шэньчжэне (Китай) с 21 по 26 апреля на базе совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Международная Менделеевская олимпиада (ММО) в 1997 году стала правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии, сохранив ее нумерацию. Задания для ее участников, которые составляются учеными МГУ, - традиционно сложнее тех, что даются на Всемирной олимпиаде по химии. Они требуют не только теоретической подготовки, но и навыков работы в команде, а также творческого подхода. Олимпиада длится в среднем 5-6 дней и состоит из трех туров: двух теоретических и одного практического.

"Для участия в олимпиаде школьников по химии уже поступили заявки из 22 стран. Среди них, помимо России, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Бразилия, Венгрия, Иран, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Македония, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан", - уточнили в МГУ, отметив, что организаторы ожидают расширения списка за счет представителей еще нескольких государств.

Год круглых дат

Ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза, напомнил, что в феврале исполнилось 190 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева, а Китайская Народная Республика в этом году празднует 75-летие со дня образования.

"Для Московского университета особенно почетно и ответственно, что основной площадкой для ММО-58 станет кампус российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, принципиальное решение о создании которого было принято 10 лет назад президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Сотрудничество России и Китая в научно-образовательной сфере носит стратегический характер, отвечая коренным интересам обоих стран. Совместный проект МГУ-ППИ не просто демонстрирует сегодня феноменальное качество и темпы роста, но и притягивает к себе лучших школьников со всего мира, видящих в нем один из лучших университетов будущего. Уверен, что в год 190-летия Дмитрия Ивановича Менделеева химическая олимпиада его имени пройдет с особым размахом, а российская команда поддержит славную традицию побед на этом международном смотре юных химических талантов", - сказал он.

Итоги прошлой олимпиады

По итогам 57-й международной Менделеевской олимпиады школьников по химии абсолютным победителем стал российский одиннадцатиклассник Андрей Дубинский. Помимо золотой медали, он был удостоен учрежденной фондом Мельниченко премии имени академика В. В. Лунина, денежная часть которой составила 2 млн рублей. В 2024 году претендовать на нее сможет не только абсолютный победитель, но и обладатели трех лучших результатов.

Генеральный директор фонда Мельниченко Татьяна Журавлева отметила уникальность формата олимпиады, объединяющего науку и творчество. "[Он] расширяет границы и помогает юным химикам из разных стран раскрыть свой потенциал. Нет никаких сомнений в том, что благодаря совместной работе с МГУ имени М. В. Ломоносова и нашими китайскими коллегами, мероприятие, за которым будут следить по всему миру, пройдет на самом высоком уровне", - добавила Журавлева, которую цитирует пресс-служба МГУ.

Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России в 2022-2031 годах по инициативе президента РФ Владимира Путина, и включено в инициативу "Наука побеждать".