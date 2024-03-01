СМИ: госпитализированный в Малайзии король Норвегии может вскоре вернуться на родину

К организации возвращения привлекли Вооруженные силы Норвегии

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Власти Норвегии в течение нескольких дней намерены организовать возвращение на родину 87-летнего короля Харальда V, который 27 февраля был госпитализирован из-за инфекции во время отдыха в Малайзии. Об этом сообщило малайзийское агентство Bernama.

Отмечается, что к организации возвращения короля привлечены Вооруженные силы Норвегии. В настоящий момент монарх проходит лечение в больнице на острове Лангкави на западе Малайзии, за ним продолжает наблюдать его личный врач.

Ранее малайзийская газета The Star проинформировала, что состояние здоровья Харальда V начало улучшаться после госпитализации.

Напомним, что 20 лет назад король перенес операцию по удалению мочевого пузыря в связи с онкологическим заболеванием. В 2020 году монарху сделали кардиологическую операцию, заменив один из сердечных клапанов. В мае прошлого года Харальд V находился в больнице Осло с инфекцией.

Король, занимающий престол с 1991 года, ранее неоднократно заявлял, что не намерен отрекаться в пользу сына - 50-летнего кронпринца Хокона Магнуса.