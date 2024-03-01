В РФ почти все девятиклассники успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку

По информации Рособрнадзора, 98,4% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку в основной срок 14 февраля, успешно справились с заданиями и получили "зачет"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 98% девятиклассников успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"98,4% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку в основной срок 14 февраля, успешно справились с заданиями и получили "зачет". Участие в итоговом собеседовании приняли около 1,7 млн выпускников 9 классов", - говорится в сообщении.

Собеседование прошло в школах всех регионов России, кроме Херсонской и Запорожской областей, а также в российских образовательных организациях за рубежом.

"Результаты итогового собеседования стабильны из года в год. Они показывают, что подавляющее большинство выпускников хорошо справляются с заданиями", - прокомментировал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомстве напомнили, что успешная сдача итогового собеседования является для девятиклассников одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9). В ходе итогового собеседования его участники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Для выпускников, получивших "незачет" либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки его проведения - 13 марта и 15 апреля 2024 года.