Площадь нового "Эпицентра развлечений" в горах Сочи составит 30,7 тыс. кв. м

В развлекательном комплексе будут проходить концерты и события с использованием сверхсовременных технологий

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Строительство комплекса "Эпицентр развлечений" площадью 30,7 тыс. кв. м на Красной Поляне в Сочи планируется начать в 2024 году, пространство будет использоваться как арена для киберспорта, также планируется оборудовать VR-парк. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

"Развлекательный комплекс площадью 30,7 тыс. кв. м появится в Красной Поляне, старт строительства запланирован на 2024 год. Уникальность проекта заключается в том, что на новом пространстве будут проходить концерты и события с использованием сверхсовременных технологий Digital, Phygital, Gamification. Иммерсивные шоу, мюзиклы, кинетическое аудиовизуальное шоу, интерактивные парки, фестивали электронной музыки, спортивные турниры, арена для киберспорта, VR-парк, мультимедийный парк для детей - эти и другие события представлены в концепции нового развлекательного комплекса", - сообщил Анфиногенов.

Ранее о планах по строительству комплекса сообщала игорная зона "Красная Поляна", объем инвестиций в проект составят около 9 млрд рублей. Сообщалось, что "Эпицентр развлечений" планируют оборудовать на месте торгового центра "Горки молл" на Красной поляне, планируемый срок реализации - 2027 год.