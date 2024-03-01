В России 13,9 млн семей получили сертификат на маткапитал

В Минтруде сообщили, что правительство работает над поиском новых решений для повышения рождаемости

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Почти 14 млн российских семей получили сертификат на материнский капитал. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на ХХV Конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".

"Когда бы семья не получала материнский капитал, когда она примет решение им распорядиться, он будет в текущем актуальном увеличенном размере. Важно, что на текущий день уже 13,9 млн семей получили такой сертификат", - сказала она.

Такое количество сертификатов выдали с начала действия меры господдержки - с 2007 года.

Баталина напомнила, что в 2022 году по сравнению с 2016 годом рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей составил 11,5%. "Совсем скоро, во второй декаде марта, Росстатом будут подведены итоги 2023 года, мы будем знать точные данные, но мы видим, что тенденция сохранилась", - уточнила она.

По ее словам, правительство РФ сейчас работает над поиском новых решений для повышения рождаемости. "Это очень непростая задача, потому что решение о рождении ребенка принимает каждая конкретная семья, важно найти очень точные, порой даже точечные решения", - отметила она.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года право на такую поддержку имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции.