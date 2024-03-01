Папский посланник по Украине сообщил, что его миссия продолжается на уровне работы нунциев

Маттео Дзуппи заявил, что в Ватикане хотели бы, чтобы дети-сироты и пострадавшие в вооруженном конфликте приехали на каникулы в Италию

РИМ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Римский Франциск поручил миссию по поиску точек сближения России и Украины на основе гуманитарной работы, сообщил, что миссия Ватикана продолжается. В интервью газете Il Fatto Quotidiano он пояснил, что на этом этапе работа ведется в основном на уровне нунциев (послов Ватикана) на Украине и в России.

"Святой престол никогда не претендовал на то, что у него есть решение в кармане, возможно, в каком-то смысле [папская] инициатива была переоценена. Будем надеяться, что смелость Папы Франциска подтолкнет и остальных не сдаваться, признавая наличие проблем, и продолжать поиск решений", - сказал кардинал.

"Миссия продолжается, главным образом через работу двух нунциев в Киеве и Москве в гуманитарном плане, над объединением семей и по сбору данных", - пояснил иерарх. Он также сказал, что в Ватикане хотели бы, чтобы дети-сироты и пострадавшие в вооруженном конфликте приехали на каникулы в Италию.

В 2023 году Дзуппи по поручению понтифика совершил поездки в Киев, Москву, а также Вашингтон и Пекин. В Москве он помимо представителей руководства встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В декабре 2023 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова представила отчет о результатах взаимодействия с посланником Папы Римского за первые полгода сотрудничества. В ходе рабочей встречи сторон 29 июня была достигнута договоренность об обмене информацией о детях, с которыми желают воссоединиться родственники. Соответствующий список детей, подготовленный украинской стороной, кардинал Дзуппи передал уполномоченному. "Мы высоко ценим результаты, которых удалось достичь на первом этапе взаимодействия, и благодарим Святой Престол, а также персонально посланника Папы Римского кардинала Маттео Дзуппи и апостольского нунция в Российской Федерации Джованни д’Аниелло за продуктивное сотрудничество", - сказала Львова-Белова.