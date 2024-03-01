Верховный суд отказал в компенсации за применение наручников убийце милиционеров

Верховный суд указал, что в принятых ранее решениях не была дана оценка опасности оказания Владимиром Кичигиным сопротивления

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Верховный суд России признал незаконной выплату компенсации за применение наручников содержащемуся в колонии для пожизненного лишения свободы убийце двух милиционеров Владимиру Кичигину. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Решения судов нижестоящих инстанций отменить, направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - постановил Верховный суд.

Житель уральского поселка Билимбай Владимир Кичигин в 2008 году в состоянии алкогольного опьянения стал избивать домочадцев, в связи с чем соседи вызвали милицию. При появлении наряда Кичигин схватился за пистолет и застрелил двух милиционеров. После убийства он пытался скрыться в тайге, но был задержан и приговорен к пожизненному лишению свободы, которое отбывает в Свердловской области.

Администрация колонии при выводе Кичигина из камеры надевает на него наручники. Осужденный счел такую меру нарушением своих прав и потребовал через суд компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Суд первой инстанции счел претензию обоснованной, но сократил сумму ущерба до 60 тыс. рублей. Апелляционная и кассационная инстанции утвердили это решение.

Однако Верховный суд счел принятые решения незаконными, так как в них не была дана оценка опасности оказания Кичигиным сопротивления. "Сотрудники уголовно-исполнительной системы применяют специальные средства в том числе для задержания правонарушителей, оказывающих неповиновение или сопротивление персоналу, конвоирования осужденных, когда они своим поведением дают основание полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе", - отметил Верховный суд. Он также посчитал недоказанным сам факт регулярного применения наручников. На этом основании дело было направлено для пересмотра в суд первой инстанции.