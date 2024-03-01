В РФ показатель удовлетворенности гражданами медпомощью составляет порядка 51%

Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко также отметил, что в 2023 году в России более 1,2 млн детей прошли расширенный неонатальный скрининг

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Показатель удовлетворенности населения России медицинской помощью по состоянию на февраль этого года составляет порядка 51%, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"В феврале текущего года мы имеем показатель порядка 51%. То есть мы перешагнули рубеж, когда у нас <…> больше половины граждан удовлетворены медицинской помощью", - сказал он на заседании общественного совета при Минздраве России.

Фисенко также добавил, что в 2023 году в России более 1,2 млн детей прошли расширенный неонатальный скрининг. Более 24 тыс. детей с редкими заболеваниями получили лечение благодаря фонду "Круг добра", отметил он.