Пушилин наградил народных дружинников за помощь гражданам и содействие экстренным службам

Программа по развитию народной дружины реализуется в регионе с весны 2019 года

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Активисты народной дружины ДНР удостоены региональных наград за оказание гуманитарной помощи гражданам и содействие медикам и спасателям. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"За этот период, особенно с начала специальной военной операции, дружинниками сделано очень много. Причем по самым разным направлениям. И не только на территории республики, но и за ее пределами - в Запорожской и Херсонской областях. Да и сейчас мы видим столько нужной и полезной работы - вы и медикам нашим, и спасателям помогаете", - обратился Пушилин к дружинникам на церемонии награждения.

На сайте главы региона говорится, что активисты отмечены за общественно-полезную работу и высокую гражданскую позицию. С началом специальной военной операции дружинники оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденных от ВСУ населенных пунктов региона. Кроме того, дружинники помогали эвакуировать жителей Запорожской области из прифронтовой зоны, а жителей Херсонской области - из зоны подтопления после прорыва Каховской ГЭС в прошлом году.

Программа по развитию народной дружины реализуется в ДНР с весны 2019 года. Изначально дружинники оказывали содействие органам правопорядка, организовывали спортивные мероприятия, занимались гуманитарной деятельностью. После начала СВО они также занялись помощью раненым на месте обстрела, разбором завалов, эвакуацией жителей из прифронтовой зоны и при ЧС.