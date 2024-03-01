В храме Христа Спасителя простились с экс-премьером СССР Николаем Рыжковым

Бывший председатель Совета министров СССР умер в возрасте 94 лет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим премьером СССР, экс-сенатором Николаем Рыжковым прошла в храме Христа Спасителя.

В гражданской панихиде приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, а также сенаторы и депутаты Госдумы. Также на церемонию прощания приехал основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев со своей стороны назвал Рыжкова "выдающимся человеком и современником", выразив соболезнования его родным и близким. "Это был человек с огромным потенциалом, с удивительным обаянием, причем он практически никогда ничему не учил. Достаточно было видеть, что он делает", - сказал он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что бывший премьер СССР до конца своих дней обладал большой работоспособностью и ясным умом. "Я вот сейчас говорил с родственниками, его правнуком, у меня самого восемь внуков, из них семь мужиков. Я хочу, чтобы они внимательно изучили все, что он наследовал, писал, завещал нам. Вот эта его последняя работа "Национальные идеи России", на мой взгляд, послужит нам и для новых побед, и для новых открытий", - сказал Зюганов.

В свою очередь посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян зачитал послание премьер-министра республики Никола Пашиняна. "Ушел из жизни выдающийся политический государственный деятель, чей вклад в дело укрепления и углубления многовековых отношений между народами Армении и России действительно уникален. Николай Иванович Рыжков был ярким примером беззаветного служения Родине, избранному пути и верности своим идеалам и убеждениям", - сказано в обращении.

В нем говорится, что Рыжков был одним из первых, кто протянул руку помощи армянскому народу, взяв на себя координацию работ по ликвидации последствий разрушительного Спитакского землетрясения зимой 1988 г. "За свои заслуги Николай Иванович Рыжков стал одним из немногих деятелей, удостоенных высшей награды - звания Национального героя Армении, в знак признательности армянского народа", - отмечается в послании Пашиняна.

Сенатор от Белгородской области Евгений Савченко в ходе панихиды отметил, что Рыжков обладал многими наградами, но главной в его жизни было доверие народа. "В памяти народа Николай Иванович всегда был и остается олицетворением совести нашего народа, его моральным авторитетом и нравственным ориентиром", - резюмировал Савченко.

После завершения церемонии прощания в храме Христа Спасителя началось отпевание Рыжкова, после которого сенаторы и другие участники панихиды отправятся на Троекуровское кладбище.

О Рыжкове

Рыжков умер 28 февраля на 95-м году жизни. С 1985 по 1990 год он возглавлял Совет министров СССР. С 1995 по 2003 год был депутатом Государственной думы РФ II и III созывов. С 2003 по 2023 год являлся сенатором, 20 лет представлял в верхней палате российского парламента администрацию Белгородской области. 25 сентября 2023 года полномочия 94-летнего Николая Рыжкова как сенатора были прекращены досрочно. Он сообщал, что продолжит работу в качестве советника председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.