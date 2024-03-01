В России более 2 млн пациентов с болезнями сердца получили бесплатные лекарства

За последний год 806 тыс. получили лекарственную терапию после перенесенных сосудистых катастроф, сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бесплатные препараты за последние три года получили более 2 млн российских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"За последние три года 2 млн пациентов получили лекарственную терапию. Я бы здесь хотел сказать, что только за последний год 806 тыс. <...> получили лекарственную терапию после перенесенных сосудистых катастроф", - сказал он на заседании общественного совета при Минздраве России.

Фисенко заметил, что за время существования этой программы (с 2019 по 2023 годы) число повторных инфарктов миокарда сократилось на 32,5%, количество летальных исходов после повторного инфаркта - почти на 65%.