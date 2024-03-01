В Москве за 10 лет на 67% снизились выбросы от автотранспорта

Также за этот период на 30% снизился показатель объема загрязненных сточных вод

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объем выбросов от автотранспорта снизился в Москве на 67% за последние 10 лет, также на 30% снизился объем загрязненных сточных вод. Об этом сообщила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева в рамках конгресса об устойчивом развитии городов Urban ESG.

"Устойчивость в городе, в мегаполисе - это очень прагматичная история. <...> За 10 лет у нас снизились на 67% выбросы от автотранспорта. За счет реконструкции очистных сооружений снизился также объем выброса дурнопахнущих веществ в воздух", - сказала Урожаева.

Она также отметила, что за последние 10 лет упал на 30% показатель объема загрязненных сточных вод и на 25% - выброса углекислого газа. Специалисты пытаются снизить негативное влияние на климат.

"Для нас гораздо важнее прагматичные решения в области экологии. С точки зрения климата нам еще предстоит сделать дополнительные оценки вклада человека в изменения", - подчеркнула Урожаева.