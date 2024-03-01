Песков в день похорон Навального напомнил об ответственности за несанкционированные акции

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Кремль не может дать оценку деятельности Алексея Навального

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о существующей ответственности за несанкционированные акции, комментируя призывы сторонников Алексея Навального выходить сегодня, в день его похорон, к так называемым стихийным мемориалам.

"Нет, у нас нет никаких комментариев [на эти призывы]. У нас есть напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будут в них участвовать, будут нести ответственность опять же в соответствии с действующим законом", - сказал Песков.

В ответ на вопрос, может ли Кремль дать оценку деятельности Навального, Песков добавил: "Нет, не может [дать оценку]".