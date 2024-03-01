В Запорожской области откроют технопарк с обучением по беспилотным авиасистемам

Он будет создан в Азовском государственном педагогическом университете

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Технопарк "Кванториум" откроют в 2024 году в Азовском государственном педагогическом университете (АГПУ) в Запорожской области, там оснастят специальную площадку на 20 мест для обучения по направлению "Беспилотные авиасистемы", сообщила ТАСС и.о. ректора АГПУ Екатерина Степанюк.

"Университет обладает ресурсным обеспечением для реализации программ беспилотных авиационных систем. Во втором полугодии 2024 года откроем педагогический технопарк "Кванториум" и там оснастим высокотехнологичным оборудованием площадку "Аэроквантум" по направлению "Беспилотные авиасистемы" (БАС) на 20 учебных мест", - сказала Степанюк.

Руководитель вуза добавила, что у университета уже есть площадки для практической подготовки по управлению беспилотными аппаратами. Это помещения и базы, соответствующие требованиям для проведения практических занятий по дистанционному пилотированию воздушных судов и водных судов с доступом к мелководной акватории.

Кроме того, по данным и. о. ректора, АГПУ обладает опытом разработки соответствующих практикоориентированных образовательных программ и учебно-методических материалов. Существует также партнерская сеть, которая включает колледжи, имеющие большой опыт реализации образовательных программ по направлению БАС, а также организации-эксплуатанты.

"Азовский государственный педагогический университет является инновационной площадкой для формирования новой модели образования, точкой притяжения студенческой молодежи в Запорожской области и будет развиваться как площадка для исследовательской, проектной и творческой деятельности в регионе", - заявила Степанюк.

Она добавила, что в программе развития университета на 2024-2026 годы предусмотрены десятки мероприятий в направлении модернизации образовательной, научно-исследовательской, воспитательной и профориентационной деятельности. В планах на 2024 год, кроме "Кванториума", также открытие по поручению президента РФ научно-образовательного центра имени Данилевского и Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Обучение участников СВО

В АГПУ также обучаются участники СВО из Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Они могут получать образование по всем 50 направлениям подготовки, которые есть в учебном заведении. По словам главы университета, вуз "готов оказать адресные меры поддержки обучающимся, которые имеют статус участника СВО и студентам, чьи родители принимают участие в СВО. Также участники СВО смогут перевестись с контрактной формы обучения на бесплатную при наличии вакантных мест".

Об университете

Азовский университет создан на базе Бердянского государственного педагогического университета и Бердянского университета менеджмента и бизнеса после вхождения Запорожской области в состав РФ. Это один из 29 вузов Донбасса и Новороссии, которые будут выдавать выпускникам дипломы российского образца. Сейчас в университете действуют четыре факультета и учатся почти 3 тыс. студентов. В общежитии недавно был сделан ремонт, установлена новая мебель. В планах вуза на 2024-2026 годы утверждено семь направлений развития, предполагающих модернизацию образовательной, научно-исследовательской деятельности АГПУ.