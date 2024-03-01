Песков сообщил, что Путин относился к Рыжкову с большим уважением

Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного деятеля

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с большим уважением относился к экс-главе правительства СССР Николаю Рыжкову, умершему 28 февраля на 95-м году жизни. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Рыжкова. Он с огромным уважением относился к этому человеку. И всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства", - сказал представитель Кремля.

Рыжков возглавлял с 1985 по 1990 год Совет министров СССР - советское правительство. В 1995-2003 годах избирался депутатом Госдумы, затем работал в Совете Федерации, представляя Белгородскую область. В 2023 году он досрочно сложил с себя полномочия, продолжив работу в качестве советника председателя палаты Валентины Матвиенко.

В Москве прошла церемония прощания с бывшим премьером СССР.