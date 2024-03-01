Защитники прав потребителей в Нидерландах потребуют €12 млрд от корпорации Meta

В 2023 году суд Амстердама постановил, что Meta на протяжении многих лет нарушала конфиденциальность голландских пользователей

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Защитники прав потребителей в Нидерландах намерены инициировать новое судебное разбирательство в отношении американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией), которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram (обе запрещены в РФ), для возмещения нанесенного пользователям ущерба. Общая сумма требуемой компенсации составит около €12 млрд, сообщил информационный портал NL Times.

В 2023 году суд Амстердама постановил, что Meta на протяжении многих лет нарушала конфиденциальность голландских пользователей. По мнению суда, Meta недостаточно информировала потребителей о том, для чего использовались их данные. Также не было разрешения на использование данных в рекламных целях. Кроме того, по мнению суда, Meta вводила своих пользователей в заблуждение, скрывая важную информацию.

На этом фоне Фонд защиты личных данных и Ассоциация по защите прав потребителей начали переговоры с Meta о выплате компенсаций, однако эти переговоры зашли в тупик. Поэтому и было принято решение о подаче нового иска.

Организации требуют, чтобы Meta выплатила каждому пользователю Facebook €750 в качестве компенсации за все вредные последствия сбора и использования личных данных и по €500 для каждого пользователя Facebook и Instagram за незаконную передачу данных в США. Кроме того, защитники прав потребителей просят судей назначить плавающую сумму компенсации для пользователей Facebook в зависимости от ценности их данных, которые Meta использовала незаконно. Общая сумма компенсации не называется. Однако NL Times утверждает, что речь идет где-то о €12 млрд с учетом количества поданных заявок на возмещение ущерба.

"К сожалению, Meta продолжает отказываться выплачивать компенсацию пострадавшим потребителям, даже после того, как суд постановил, что корпорация действовала незаконно, - отметила директор Ассоциации по защите прав потребителей Сандра Моленар. - Поэтому нам придется снова обращаться в суд. Обидно, что это необходимо, но мы к этому готовы и уверены, что добьемся своего. Суд в Амстердаме уже согласился с нами в прошлом году. У нас также есть решения Европейского суда и различных надзорных органов в нашу пользу".

Ранее ирландский регулятор оштрафовал Meta на €1,2 млрд за нарушение прав на конфиденциальность пользователей Facebook и Instagram путем передачи личных данных в США в течение многих лет без необходимой защиты.