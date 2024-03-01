Более 200 сотрудников привлечено к санитарным мероприятиям Всемирного фестиваля молодежи

Роспотребнадзор обеспечил санитарно-карантинный контроль за пассажирами, прибывающими как международными, так и внутренними авиалиниями в международном аэропорту Сочи

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор привлек к проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий во время Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сириусе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"К проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий во время фестиваля привлечено более 200 сотрудников Роспотребнадзора - [это] представители территориальных органов и подведомственных организаций", - говорится в сообщении.

Ведомство обеспечило санитарно-карантинный контроль за пассажирами, прибывающими как международными, так и внутренними авиалиниями в международном аэропорту Сочи. Контроль осуществляется с помощью системы "Периметр", в режиме реального времени отслеживаются возможные риски завоза опасных инфекционных болезней, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Досмотрены более 16 тыс. пассажиров на 172 международных рейсах. В круглосуточном режиме усиленного санитарно-карантинного контроля на внутренних линиях тепловизионный контроль прошли порядка 16 тыс. пассажиров, прибывших более 150 рейсами. В период мероприятий фестиваля организована работа пунктов забора ПЦР-тестирования на COVID-19 и грипп. Прошли тестирование более 36 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.