В Курской области на маршрут вышли новые низкопольные трамваи

Руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что еще в шести регионах на городские маршруты вышли электробусы российского производства

ТАСС, 1 марта. Движение новых низкопольных трамваев запущено в Курской области в рамках программы обновления городского электротранспорта, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, под руководством которого реализуется программа.

"Мы комплексно повышаем уровень комфорта поездок на городском электротранспорте. Не только обновляем подвижной состав, но и приводим в порядок остановочное пространство, делаем электрический транспорт быстрее и удобнее за счет современных технологий, которыми овладели отечественные производители. Сегодня низкопольные трамваи российского производства запущены в Курской области, ранее в рамках программы они начали курсировать еще в двух субъектах нашей страны", - отметил Григоренко.

Он добавил, что еще в шести регионах на городские маршруты вышли электробусы российского производства. В Курск поставлены и выведены на маршрут восемь современных низкопольных трамваев. Их конструкция предполагает, что пол трамвая всегда находится на одном уровне с платформой на остановках или тротуаром, что "позволяет создавать безбарьерное городское пространство".

Как уточнили ТАСС в аппарате Григоренко, новые трамваи также оснащены системой контроля и видеонаблюдения. "В частности, оператор диспетчерского центра может следить за ситуацией внутри вагона и быстро реагировать на возможные происшествия. Еще одним преимуществом низкопольного трамвая является наличие современной системы кондиционирования с функцией очистки воздуха, позволяющей поддерживать в салоне наиболее комфортный температурный режим", - подчеркнули в аппарате.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт, электрическое трамвайное движение в Курске открыто почти 126 лет, но в 21 веке трамвайную сеть планировали закрыть. "В ходе общественных обсуждений мы вместе приняли решение сохранить трамвай. В 2022 году с компанией "Мовиста Регионы Курск" было подписано концессионное соглашение о модернизации городского электротранспорта", - отметил глава региона. По словам Старовойта, названия новым трамваям придумали жители. Они назвали их: "Ветерок", "Соловей", "В честь курских бойцов на передовой", "Тимоня", "Ермошка", "Львенок Первых", "Петрович" и "Куренок".

В Курске новые трамвайные вагоны начали курсировать по реконструированному в рамках программы участку трамвайных путей, добавили в аппарате. На данный момент его общая протяженность составляет более 18 км. Всего программой в городе предусмотрена реконструкция 42 км трамвайных путей и запуск по ним движения 22 низкопольных трамваев.