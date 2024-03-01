Патриарх Кирилл наградил коменданта Кремля орденом князя Даниила Московского

Сергей Удовенко получил орден Русской православной церкви "во внимание к вкладу в сохранение духовного и исторического наследия России"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил коменданта Московского Кремля Сергея Удовенко орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Церковную награду патриарх вручил Удовенко после литургии в Успенском соборе Кремля.

В патриаршем указе, который был оглашен в храме после богослужения, отмечается, что руководитель Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ Сергей Удовенко награжден орденом Русской православной церкви "во внимание к вкладу в сохранение духовного и исторического наследия России".

Хор в храме в ответ по традиции пропел трижды "достоин" (перевод греческого слова "аксиос").