В Москве отреставрируют исторический корпус Морозовской больницы

Реставрация корпуса станет очередным этапом модернизации крупнейшего городского детского стационара Москвы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о реставрации исторического амбулаторного корпуса Морозовской больницы, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Историческое здание 1901 года постройки (архитектор И. А. Иванов-Шиц) является объектом культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реставрация Амбулаторного корпуса станет очередным этапом модернизации крупнейшего городского детского стационара Москвы, по окончании работ в нем будут размещены учебные кафедры и научно-клинические подразделения Морозовской больницы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия, проект будущих работ пока находится в разработке. В этом году его планируется подготовить.

В пресс-службе добавили, что в октябре 2017 года правительство Москвы совместно с Минздравом России завершило строительство нового корпуса Морозовской больницы, куда была переведена большая часть лечебных и диагностических отделений, что позволило приступить к поэтапной реконструкции, ремонту и модернизации других корпусов больницы. В 2021 году в отремонтированном корпусе № 9 был открыт первый в России Городской центр детской трансфузиологии. С его созданием все педиатрические и акушерские стационары Москвы были объединены в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечивает централизованный подбор и распределение компонентов крови для детей, в том числе новорожденных. В октябре 2022 года после реконструкции был открыт педиатрический корпус, в июле 2023 года - паллиативный корпус.