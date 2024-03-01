Эксперт заявил, что эффективность корвалола при лечении болезней сердца не доказана

Газета "Ведомости" ранее сообщила о снижении продаж корвалола в стране

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Основной компонент таких препаратов, как корвалол и валокордин, не имеет доказанной эффективности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.

В пятницу газета "Ведомости" сообщила о снижении продаж корвалола в России. Если в 2019 году россияне приобрели 54 млн упаковок препарата, то в 2023 году - всего 40 млн.

"Основной компонент корвалола, валокордина - фенобарбитал, психотропное средство из группы барбитуратов. Он не имеет доказанной эффективности в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Единственное показание к назначению фенобарбитала - лечение эпилепсии, и то не в качестве терапии первой линии из-за множества побочных эффектов: он угнетает работу центральной нервной системы, вызывая сонливость, а при превышении дозы может угнетать дыхание", - сказала Драпкина.

В целом эти препараты имеют к сердцу лишь лингвистическое значение (cor - по латыни "сердце"), пояснила она.