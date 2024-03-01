В захоронении в Ходжалы обнаружили останки 10 человек

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что люди были захоронены не менее 25 лет назад

БАКУ, 1 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении останков 10 человек со следами пыток в захоронении в городе Ходжалы в Карабахе.

Неделю назад, 23 февраля, ведомство заявило об обнаружении в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ в центре Ходжалы, недалеко от бывшей ковровой фабрики, останков как минимум четырех человек, в том числе 4-5-летнего ребенка, со связанными руками и ногами, отметив, что исследование места захоронения продолжается. Позднее были найдены останки еще одного человека.

"В результате осмотра, проведенного на указанной территории, сегодня были обнаружены останки еще пяти человек. Таким образом, обнаруженные останки принадлежат как минимум 10 лицам (двое из них, предположительно, являются несовершеннолетними), которые подвергались пыткам и физическому насилию", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, люди были захоронены не менее 25 лет назад.

Город Ходжалы в Карабахе был захвачен армянскими вооруженными силами в 1992 году. Тогда, в ночь с 25 на 26 февраля, при штурме города были убиты 613 мирных жителей. Азербайджан вернул контроль над городом в сентябре прошлого года.