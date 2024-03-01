Всего заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи встречает гостей и участников Всемирного фестиваля молодежи-2024. В первый день фестиваля в аэропорт прибывают представители иностранных делегаций из Азии, Африки, Латинской Америки, Европы.

Гостей встречают волонтеры, а также надувной мишка и, конечно, Чебурашка - символ фестиваля, огромная фигура которого установлена на улице: с ней охотно фотографируются прибывшие. Баннерами, флагами и плакатами с символикой фестиваля украшен и сам аэропорт, передает корреспондент ТАСС. Они помогают участникам мероприятия сориентироваться по маршрутам, по городу курсируют автобусы-шаттлы, следующие по маршрутам к площадкам фестиваля, пунктам аккредитации и сдачи ПЦР-тестов.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.